Algemeen informatief: Drie musthaves voor in de tuin aankomende zomer

Door: Redactie

Nu de dagen langer worden en het kwik zelfs boven de twintig graden stijgt, zullen veel mensen hun vaste plekje op de bank inruilen voor een handdoek op het gras of de loungeset met een goed boek. Niet zo gek, want zon is nou eenmaal goed voor de gezondheid, en er is toch niets lekkerder dan uitrusten met het geluid van fluitende vogeltjes op de achtergrond? De naderende zomer zal bij vele Nederlanders de drang geven om hun tuin eens flink op de schop te nemen; onkruid tussen de tegels vandaan halen, picknicktafel behandelen met de hogedrukspuit en leuke attributen aanschaffen voor aankomend zon seizoen! Ben je benieuwd naar de meest trendy musthaves voor in je tuin? Lees dan snel mee!

Een fatboy of zitzak

Een van de lekkerste manieren om heerlijk te kunnen ontspannen in de tuin is door uit te rusten op een zachte ondergrond. Een fatboy of zitzak komt hier dan ook perfect van pas. Misschien ken je het beeld van rijen met zitzakken aan de kust; het is een graag gezien zit- / lig meubel om lekker op uit te rusten. Zitzakken zijn over het algemeen niet ontzettend duur en daarom goed aan te schaffen voor een heerlijke zomer in jouw tuin!

Pizzaoven

Waan je in Italiaanse sferen door een pizzaoven aan te schaffen. Wellicht denk je bij een pizzaoven direct aan een houten steenoven, en weet je niet hoe je deze kan implementeren in jouw tuin… wij hebben goed nieuws! Tegenwoordig vind je voor een relatief kleine prijs, pizzaovens die je buiten kan gebruiken zonder de gehele houten behuizing! Stel je voor, je gezin aan tafel, ieder belegt zijn eigen pizza, Italiaans wijntje erbij, zonnetje in het gezicht….

Bosje bloemen

Ben je op zoek naar de aanschaf van iets minder dure attributen, maar wil je wel graag de bloemetjes buiten zetten door jouw tuin tot een hoger level te brengen? Heb je wel eens nagedacht om een pot met bloemen in jouw tuin neer te zetten? Natuurlijk is het niet handig om zo’n bos in de flinke zon neer te zetten, maar wanneer je bijvoorbeeld een tuinhuisje hebt of dagelijks verkoeling zoekt onder de veranda kan een pot met bloemen hartstikke leuk van pas komen! Daarnaast kan je een leuke pot met bloemen vaak ook ophangen, zoals bijvoorbeeld in de heg of tegen de schutting aan, waardoor deze in de schaduw kan blijven! (Tip: neem voor de mooiste potten bloemen vooral een kijkje op Regiobloemist!).