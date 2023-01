Algemeen informatief: Een mooi terras in de tuin creëren doe je zo!

Door: Redactie

Een terras is een vlakke, open ruimte die meestal buiten naast een woning ligt. Het kan voor veel dingen gebruikt worden, zoals ontspannen, eten, feesten en planten kweken. Formele, informele, klassieke en moderne ontwerpen zijn allemaal mogelijk voor tuinen en terrassen.

Behalve dat ze de waarde van een huis verhogen, een plek bieden voor ontspanning en plezier, en de luchtkwaliteit verbeteren door kooldioxide te absorberen en zuurstof te produceren, kunnen tuinen en terrassen allerlei voordelen bieden.

In het algemeen zijn tuinen en terrassen belangrijke elementen in veel huizen en kunnen ze de schoonheid, het nut en de waarde van een huis verhogen. De tuin wordt vaak gebruikt om bloemen, groenten of andere planten te kweken. Het kan een kleine, gezellige ruimte zijn of een grote, uitgestrekte, en hij kan voor veel dingen gemaakt worden, waaronder recreatie en ontspanning.

Kies ervoor om een tuinhaard te kopen

Een tuinhaard kopen staat centraal bij een mooi terras in de tuin, vooral ’s winters wanneer het koud is. Maar ook erg handig in de zomer wanneer de zon onder is! In de eerste plaats kan een haardkachel warmte bieden en een warme omgeving bevorderen, waardoor het een comfortabele plek wordt om tot rust te komen of tijd door te brengen met familie en vrienden. Dit kan bijzonder aangenaam zijn op kille avonden of in de winter.

Veel kachels hebben een strak, eigentijds uiterlijk en kunnen gebruikt worden als decor voor buiten. Een duurzame tuin is een tuin waarin verstandig met grondstoffen wordt omgesprongen en die is aangelegd met aandacht voor het milieu.

Hier volgen enkele ideeën om een mooi terras voor je huis te maken

Overweeg de afmetingen en het ontwerp van je terras: Zorg ervoor dat de afmetingen en het ontwerp van je terras passen bij je eisen en de grootte van je huis. Kies terrasmeubilair dat past bij de grootte van je terras en dat zowel gezellig als modieus is. Denk erover om materialen als riet, teak of aluminium te kiezen die lang meegaan en eenvoudig te onderhouden zijn.

Creëer ruimtes voor verschillende activiteiten: Overweeg om je patio te verdelen in ruimtes voor verschillende doeleinden, waaronder ontspannen, dineren en vermaken. Voeg verlichting toe: Voeg verlichting toe aan je terras om het gezellig en gastvrij te laten lijken en om je in staat te stellen er later op de avond gebruik van te maken.

Als je terras zichtbaar is vanaf de straat of vanuit andere woningen, overweeg dan om privacyschermen of schaduwcomponenten te installeren, zoals een pergola of een zonnescherm. Je kunt een terras creëren dat zowel praktisch als modieus is door het advies in dit artikel te gebruiken.

Het is extra leuk als je besluit om samen in de tuin te werken, met je partner of zoon of dochter.

Kies voor inheemse planten

Omdat inheemse planten geschikt zijn voor de plaatselijke temperatuur en bodemgesteldheid, kan het gebruik ervan in een tuin helpen de behoefte aan irrigatie, meststoffen en pesticiden te verminderen.

Waterbesparing: Droogtetolerante planten gebruiken, een druppelbevloeiingssysteem opzetten, of regenwater opvangen zijn allemaal waterbesparende strategieën die je kunnen helpen minder water te gebruiken in je tuin.

Een duurzame tuin

Een duurzame tuin kun je goed combineren met een terras! Dit kan met biologische tuiniertechnieken. Het gebruik van biologische tuiniertechnieken, zoals composteren en het gebruik van natuurlijke meststoffen en ongediertebestrijdingstechnieken, kan helpen de impact van een tuin op het milieu te verminderen.

Een thuis bieden aan dieren als vogels, bijen en vlinders kan lokale ecosystemen ondersteunen en voordelen bieden als ongediertebestrijding en bestuiving.

Duurzame bouwmaterialen: Het milieueffect van een tuin kan geminimaliseerd worden door duurzame bouwmaterialen te gebruiken, zoals gerecycled of verantwoord verkregen hout en waterdoorlatende bestratingsmaterialen!