Algemeen informatief: Hoe kun je goedkoop je huis decoreren voor Halloween? 

Door: Redactie

Halloween decoratie fleurt het huis op en verandert het landschap, waardoor een leuke sfeer ontstaat waar iedereen van kan genieten. Sommige decoraties zijn meer aan de subtiele kant, zoals het overschakelen van de lente naar de zomer, terwijl andere veranderingen brutaler zijn, zoals de zomer naar de herfst. De overgang naar Halloween is een grote verandering, met vogelverschrikkers, kobolden en spinnenwebben die worden toegevoegd aan het herfstdecor van pompoenen, maïsstengels, enzovoorts. Hoe leuk het ook is om het hele jaar door te versieren, het kan een aardige cent kosten. Als je graag wat geld bespaart bij het decoreren van je woning voor Halloween, kun je gebruik maken van de onderstaande tips!

Stel een plan op

Volgens experts is winkelen zonder plan een trefzekere manier om te veel geld uit te geven aan decoraties. Als het op Halloween aankomt, kan het kiezen van een thema en je eraan houden tijdens het winkelen helpen om kosten te besparen. Kies uit verschillende op Halloween geïnspireerde scènes, zoals spookachtig, grappig, gezinsvriendelijk en eenvoudig. Door deze thema’s een stap verder te brengen, kun je je uitgaven verminderen. Een spookachtig thema kan bijvoorbeeld worden teruggebracht tot een zombie-woestenij, en een gezinsvriendelijk thema kan bestaan ​​uit een verscheidenheid aan foam sticks, jack-o’-lanterns en vrolijke vogelverschrikkers.

Doe-het-zelf

Vasthouden aan een budget als het gaat om decoreren, kan gemakkelijker worden gemaakt door uw eigen decoraties te maken. Met toegang tot online communities, YouTube-tutorials en sites zoals Pinterest, is doe-het-zelf eenvoudiger dan ooit tevoren. Country Living deelt enkele moeiteloze en echt goedkope creatieve doe-het-zelfmanieren om Halloween te decoreren, waaronder hoe je een donkere crêpepapieren krans maakt en hoe je een woonkamer in een “ruïnekamer” verandert door gewoon witte lakens en spinnenwebben te gebruiken. Bonus: je kunt wattenbolletjes als spinnenwebben gebruiken door ze uit te rekken en uit elkaar te trekken.

Ga voor tweedehands

Het einde van de zomer en het begin van de herfst is de beste tijd voor de werfverkoop, omdat mensen zich opmaken voor de komende seizoenen. Je kunt oude Halloween-versieringen, kostuums en alledaagse voorwerpen vinden die kunnen worden omgezet in Halloween-decor, vaak met geweldige besparingen. Met een beetje verf en wat stencils tover je oude snijplanken of kussenslopen om tot leuke of angstaanjagende rekwisieten. Je kunt bladen vinden bij garageverkopen die kunnen worden veranderd in hangende geesten of flessen die heksenbrouwsel kunnen bevatten. Kringloopwinkels hebben ook een verscheidenheid aan items die je voor Halloween kunt gebruiken.

Kies voor goedkope winkels

Goedkope winkels zijn geweldige plekken om de goedkoopste versieringen voor elke gelegenheid te vinden. Alles in de winkel kost weinig, dus je kunt een hangende heksenhoed, grafstenen voor de tuin of Trick-or-Treat-borden kopen voor maar een paar euro. De meeste van deze winkels verkopen ballonnen, die extra pit kunnen geven aan je reeds ingerichte huis. Je kunt ook de benodigdheden krijgen om je eigen decoraties te maken. Het meenemen van je huisvisie samen met zo’n 25 euro naar een goedkope winkel kan de Halloween-decor van je huis aanzienlijk verbeteren.