Algemeen informatief: Tips voor het huren van een woning

Door: Redactie

Met de stijgende huizenprijzen, lijkt het voor steeds meer mensen een onmogelijke opgave om een huis te kunnen kopen. Hoewel ook het huren van een huis steeds lastiger wordt, is dit één van de weinige alternatieven die er op dit moment zijn. Toch is het wel belangrijk dat ondanks dat je graag zo snel mogelijk je eigen plekje wilt, je altijd kritisch blijft. Omdat het een beste uitdaging kan zijn een geschikte huurwoning te vinden, zien we vaak een hoop belangrijke zaken over het hoofd. Speciaal daarom hebben we enkele praktische tips voor je, waarmee je rekening moet houden tijdens je zoektocht naar een huurwoning.

Schoonmaken van het pand

Wanneer je een huis gaat huren via een verhuurplatform zoals Huurportaal, dan zul je hier niet mee van doen hebben. Kies je voor het huren van een appartement of flat, dan dien je er rekening mee te houden dat het pand natuurlijk ook beschikt over verschillende gezamenlijke ruimtes. Een trappenhuis is bijvoorbeeld één van de zaken die onderhouden en ook schoongemaakt moet worden. Is sommige gevallen wordt dit van de bewoners zelf verwacht en in andere gevallen wordt dit door de verhuurder gefaciliteerd. Houd er echter wel rekening mee dat de kosten die hiermee gemoeid gaan doorgaans voor rekening komt van de huurder onder de noemer van ‘servicekosten’.

Hoe veilig is de woning?

Veiligheid gaat natuurlijk boven alles! Ondanks dat je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk je nieuwe stekje betrekt, is het zaak kritisch te blijven ten aanzien van de woning. Je zit er namelijk niet op te wachten dat je er later achter komt dat bepaalde zaken onveilig zijn. Dit geldt niet alleen voor de wijk waarin de woning zich bevindt, maar natuurlijk ook veel zaken in de woning zelf. Zo is het belangrijk goed te kijken naar de sloten waarmee je de deuren op slot kunt doen, maar ook zaken zoals de cv-ketel zijn belangrijk om te controleren. Het is namelijk zo, dat het onderhoud van de cv-ketel in een huurwoning de verantwoordelijkheid is van de huurder zelf. Blijf dus ondanks dat je graag je eigen woning wilt altijd kritisch kijken naar eventuele gebreken of andere ongemakken.

Hoe vind ik mijn ideale huurwoning?

Het vinden van een huurwoning kan soms best een uitdaging zijn. Toch is het vele malen eenvoudig dan je aanvankelijk zult denken. Huurportaal biedt namelijk een enorm aanbod huurwoningen in verschillende prijsklassen en overal in Nederland. Zo vind je niet alleen alle woningen direct en eenvoudig op één plek, maar kun je ook door middel van allerlei wensen en eisen een eenvoudige selectie maken van alle woningen die aan je wensen voldoen. Zo kun je gericht op zoek en krijg je alleen te zien wat voor jou van toepassing is. Op het moment dat je je ideale woning hebt gevonden, kun je contact opnemen met de verhuurder en een eventuele afspraak inplannen om de woning te bezichtigen. Op het moment dat alles akkoord is bevonden van beide partijen, wordt het contract opgemaakt en zal er een sleuteloverdracht plaatsvinden.