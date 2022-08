Algemeen informatief: Toe aan een nieuwe relaxfauteuil let dan op deze tips

Door: Redactie

Heb jij al enige tijd een relaxfauteuil en is deze aan vervanging toe? Dan zal je je waarschijnlijk allereerst gaan oriënteren op het internet. Wanneer je oog dan is gevallen op bijvoorbeeld een design relaxfauteuil, dan is het zaak verder te kijken welke mogelijkheden deze stoel je allemaal te bieden heeft. De kans dat je namelijk in je hoofd al allerlei voorwaarden hebt waaraan je stoel moet voldoen is vrij groot. Toch blijkt het voor veel mensen een stuk lastiger dan ze op voorhand hadden gedacht. Omdat het aanbod zowel online als in de winkel ontzettend groot is, hebben we een aantal tips voor je.

Bepaal het budget

Het klinkt ontzettend logisch, maar wanneer je zonder een budget in je hoofd op zoek gaat naar een nieuwe relaxfauteuil, dan is de kans vrij groot dat je met een veel te dure stoel in huis komt of geen keuze kunt maken. Zorg er daarom dus ook voor dat je weet wat je kunt uitgeven, zodat je je zoekfilter hierop kunt aanpassen. Het zou immers zonde zijn, dat wanneer je een prachtige design relaxfauteuil hebt gezien en je deze uiteindelijk niet kunt betalen. Door vooraf met jezelf een budget af te spreken, weet je exact waar je aan toe bent en voorkom je teleurstelling. Uiteraard is het wel verstandig om binnen je budget een kleine marge in te bouwen. Het is immers zonde dat je je favoriete stoel op enkele tientallen euro’s moet laten staan omdat jij jezelf dit hebt opgelegd.

Voor welke stof ga je?

Ondanks dat je misschien een ietwat beperkter budget hebt, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je keuze in het type stof wat je kiest ook stukken kleiner wordt. Vaak bepaald enkel het feit of je kiest voor stof of leer de uiteindelijke prijs en speelt de kleur hierin doorgaans geen rol. Je kunt dus binnen je budget prima kiezen voor een andere kleur die je misschien wat beter vindt passen bij je interieur. Wel heeft een andere kleur als dat er in de showroom staat vaak het nadeel dat je deze niet fysiek in dezelfde grootte kunt zien.

Type poot

Een relaxfauteuil staat natuurlijk op één of meerdere poten. Kies je voor één grote poot of ga je voor 4 afzonderlijke? Wanneer je deze keuze hebt gemaakt, is het zaak te bepalen of je kiest voor een houten, RVS of metalen poot. Uiteraard heeft alles een prijs en is het volledig afhankelijk van je eigen smaak en stijl in huis. Heb jij een landelijke woonstijl, dan is het aannemelijk dat je kiest voor een houten poot. Ligt je voorkeur bij een RVS of metalen poot, dan is het aannemelijk dat je huis in ingericht middels een industriële look. Het type poot wat je kiest voor onder je stoel bepaald overigens voor het overgrote deel de look en feel van het geheel. Denk hier dus absoluut niet te lichtzinnig over en raadpleeg bij twijfel een expert in sta op stoelen of relaxfauteuils