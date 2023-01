Algemeen informatief: Verantwoorde hapjes voor bij de koffie

Door: Redactie

Bij een kopje koffie hoort natuurlijk iets lekkers. En dan denk je al snel aan een taart, chocola of andere zoete lekkernij. Lekker, maar niet erg gezond! Gelukkig zijn er ook een hoop meer verantwoorde opties voor iets zoets bij de koffie. Ideaal voor de echte zoetekauw! Maar ook als je een eigen koffietentje of horeca onderneming hebt, en je gasten graag een gezonder alternatief wil bieden. Wij geven je een aantal smaakvolle opties, zodat jij straks precies weet wat je moet halen bij de supermarkt of horecagroothandel.

Bananenbrood

Een stukje bananenbrood is een heerlijk alternatief voor het klassieke plakje cake. Perfect om je sugar craving mee te stillen zonder schuldgevoel! Natuurlijk hangt het er wel vanaf welke ingrediënten je gebruikt. Ga het liefst voor een variant met zo min mogelijk ingrediënten en zonder kunstmatige suikers. De bananen maken het bananenbrood immers al zoet genoeg. Wil je het toch zoeter maken? Kies dan voor een natuurlijke zoetstof als honing.

Gezondere) muffins

Muffins zijn heerlijk, maar niet erg gezond. Dus voordat je kant en klare muffins haalt bij de bakker of groothandel in food, maak ze liever zelf. Want dat kan heel makkelijk op een gezondere manier! Kies bijvoorbeeld voor blueberry muffins van eieren, speltmeel en kokosolie in plaats van boter. Voeg wat bakpoeder, vanille, honing en natuurlijk blauwe bessen toe voor de smaak en het kan de oven in. Kind kan de was doen!

Gevulde dadels

Zin in een bonbon? Verruil deze dan voor een gevulde dadel. Uiteraard kun je deze met van alles vullen, maar wil je er een gezonde bonbon van maken? Haal dan de pit uit het midden en vul de dadel met pindakaas. Smelt vervolgens wat pure chocolade en doop de gevulde dadel hierin voor een dun laagje eromheen. Strooi hier eventueel nog wat fijngehakte nootjes overheen en laat de chocola weer hard worden in de koelkast. Heerlijk voor bij een kopje koffie!

Energie balletjes

Soms heb je een kopje koffie nodig voor een energieboost gedurende de dag. En met deze snack erbij kun jij zeker weer even door! Ook energieballetjes maak je van dadels. Mix deze met kokos, amandelen, cacaopoeder en een snufje zout en kneed ze vervolgens tot kleine balletjes. Een heerlijke en verantwoorde snack voor bij jouw kopje koffie.