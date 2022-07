Algemeen informatief: Vijf voordelen van schietsport waar je nog niet aan had gedacht

Door: Redactie

Zelfs de meest ontspannen mensen krijgen in het leven op een bepaald moment met stress te maken. In onze primitieve dagen waren wij mensen afhankelijk van angst om ons uit de nesten te helpen als we in het nauw gedreven werden.

Hier ligt echter een uitdaging. In de hedendaagse maatschappij waarin we leven zijn de situaties waarin we moeten kiezen tussen vechten voor ons leven en vluchten voor ons leven vrij ongewoon. Door de aard van onze banen zijn we meer geneigd om stress te ervaren, en deze aanhoudende angst kan onze hele gezondheid schaden.

Daarom is het zo essentieel dat we voor onszelf methoden ontdekken om te ontspannen en plezier te maken

En of je het gelooft of niet, een uitstapje naar de schietbaan in de buurt voor een hoognodige schietsessie is een uitstekende methode om dit voor elkaar te krijgen! Het beoefenen van een schietsport kan om verschillende redenen een positieve indruk achterlaten, waaronder de vermindering van stress en angst, en verbeteringen in zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Schietsporten lijken niet heel laagdrempelig, maar het tegendeel is waar! Je kunt eenvoudig starten wanneer je je materiaal hebt gekocht. Begin met het online informeren. Heb je bijvoorbeeld een luchtbuks nodig? Of kun je deze zelf online kopen? En wil je ook richtkijkers kopen, en andere materialen? Informeer online én bij je schietvereniging!

Vergroten van je zelfbeheersing is één voordeel van een schietsport

Doelschieten is essentieel voor het ontwikkelen van belangrijke levenskwaliteiten, zoals zelfdiscipline, in een sport die sterk steunt op hard werken en herhaling. Schot na schot moet met consequentie en goede techniek afgevuurd worden, wat discipline vereist.

Zelfdiscipline is nodig om een schotplan of routine, die veel schutters maken, voortdurend uit te voeren. Dit geldt vooral in een competitieve omgeving waar intense druk en afleiding voortdurend aanwezig zijn. Oefenen in de schietsport helpt je je op het onderwerp te concentreren en verbetert je concentratie.

Het zelfvertrouwen stijgt als gevolg van het uitoefenen van een schietsport

Als je ooit als volkomen nieuweling begonnen bent en je opgewerkt hebt tot expert in iets, weet je wat een enorme boost in eigenwaarde is. Hetzelfde geldt bij het beoefenen van een schietsport.

Een hoog gevoel van eigenwaarde kan je relaties verbeteren, je werk, en je vermogen om opbouwende kritiek te aanvaarden, wat tot stress kan leiden. Twee voordelen van het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn een sterker gevoel van eigenwaarde en het gemakkelijker omgaan met moeilijke situaties.

Een goed begrip van vuurwapens kan je helpen je zekerder te voelen in je schietvaardigheid, of je nu traint voor zelfverdediging of gewoon voor de kick schiet. Om een betere schutter te worden, moet je blijven oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

Een flinke adrenaline boost

Adrenaline giert door je aderen zodra je naar de vuurlinie stapt. Je lever begint glycogeen af te breken als de adrenalinespiegel stijgt. Glucose, de voornaamste energiebrandstof van het lichaam, wordt door deze chemische stof geleverd. Serotonine, een feel-good endorfine, komt vrij door de boost in energie. De neurotransmitter serotonine is essentieel voor het versterken van gevoelens van tevredenheid en welzijn.

Het is niet alleen een fysieke sport

Er is een gangbare overtuiging dat 90% van het schieten geestelijk is, en de overige 10% lichamelijk vermogen. Veel aspecten moeten overwogen en beheerst worden om effectief te zijn. Dit alles gebeurt vóór de eigenlijke fysieke vaardigheid van in positie komen en de trekker afvuren

Voor een goede vorm in de schietsport moet je je gedurende korte perioden kunnen concentreren. Het creëren van een herhaalbare methode die leidt tot consequent mikken en nauwkeurige schotgroepen is essentieel.

De geest moet vrij zijn van alle afleidingen om zich helemaal op de taak te kunnen concentreren: een langzame en regelmatige ademhaling, een juiste plaatsing van de vinger op de trekker, en een juiste houding. Dit kun je alleen bereiken als je geest geconcentreerd is.

Schieten vergroot je evenwicht en coördinatie

En ook je beenkracht en uithoudingsvermogen. Zelfs als je niet beweegt, verbrandt je lichaam nog calorieën. Bij een schot moeten je benen meer werken om je evenwicht te bewaren en de terugslag van je pistool tegen te gaan. Na verloop van tijd verbetert dit je algemene stabiliteit en evenwicht, een cruciale eigenschap van uitstekende schutters.