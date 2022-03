Algemeen informatief: Zo bescherm je jouw woning tegen extreem weer

Door: Redactie

Storm Eunice zorgde onlangs voor een flinke ontregeling in Nederland. Omgevallen bomen, verwoeste huizen, weggewaaide fietsen en ondergelopen straten waren aan de orde van de dag. De laatste jaren krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer en het is heel belangrijk dat we ons huis en onze directe omgeving hier tegen weten te beschermen. In dit artikel vind je enkele tips om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden.

Onderhoud

Het is altijd belangrijk om de woning goed te onderhouden. Door regelmatig schuttingen, dakpannen, deuren, ramen en muren te controleren, verzeker je jezelf ervan dat de woning in goede conditie verkeerd. Vooral bij extreem weer kan een slecht onderhouden woning flink te lijden krijgen. Een slecht dak kan zorgen voor rondvliegende dakpannen, een zwakke schutting waait snel omver en goten die niet regelmatig worden gereinigd, zullen zorgen voor wateroverlast.

Bewaar spullen van de grond

Een kelder in huis is een ideale plaats voor de opslag van allerlei items, maar bij extreem weer is de kelder tevens één van de meest kwetsbare ruimtes in huis. Een kelder kan snel vollopen met water, met alle gevolgen van dien. Zorg er dus preventief voor dat er in de kelder geen items op de grond worden bewaard. Sla alle spullen op in (plastic) containers en gebruik zoveel mogelijk stellages.

Veilig opbergen belangrijke zaken

Tijdens extreem weer kan het huis en de inboedel flink wat te verduren krijgen. Het is daarom dan ook belangrijk dat je jouw belangrijkste bezittingen goed beschermt en opbergt. Je kunt hiervoor een veilige opbergplek in huis kiezen, maar ook een kluis gebruiken. In de kluis berg je jouw belangrijkste papieren, bezittingen en sieraden, zoals een waardevolle collecties horloges van Chrono24.nl, veilig, droog en schadevrij op. Zo weet je zeker dat deze onmisbare items niet verloren gaan bij storm of hevige regenval.

Plaats drempels

Soms valt er in een korte periode enorm veel neerslag. Het is dan belangrijk om het huis op allerlei manieren te beschermen tegen waterschade. Door drempels, zandzakken en barrières te plaatsen, houd je het water zo goed mogelijk weg uit de woning.

Onderhoud de tuin

Tijdens een fikse storm wordt doorgaans de meeste schade veroorzaakt door omgevallen bomen en losgewaaide takken. Zorg er dus voor dat de bomen en struiken rond jouw woning goed zijn onderhouden. Zorg ervoor dat de boom goed gesnoeid is en dat deze in goede conditie is.

Sluit alles af

Is er een storm op komst? Zorg er dan voor dat alles in huis goed dicht is en veilig wordt afgesloten. Sluit deuren en ramen om de impact van de storm in huis te beperken. Heeft jouw huis luiken, luifels of hordeuren? Zet deze dan stevig dicht. Vooral luiken en luifels zijn erg kwetsbaar tijdens een storm.

Een goede verzekering

Wanneer zich dan toch stormschade voordoet, is het belangrijk dat je hier goed tegen verzekerd bent. Je wilt tenslotte niet voor vervelende kosten komen te staan. Doorgaans wordt stormschade verzekerd door de inboedelverzekering of de opstalverzekering. Het is hierbij wel belangrijk dat kan worden aangetoond dat de schade niet door eigen schuld of nalatigheid is veroorzaakt.