Amadeus Kamerorkest gaat verhuizen naar Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van het nieuwe seizoen 2025-2026 zal het Amadeus Kamerorkest onder de naam Kamerorkest Amadeus verbonden zijn aan het Kunst en Cultuurcentrum ’t Clockhuys in Haren.

Marijke Wortel van het orkest vertelt: “Ruim 15 jaar hebben we als zelfstandige vereniging gefunctioneerd en in de Notenkraker in Eelde gespeeld. Het nieuwe hoofdstuk betekent dat we onze zelfstandige verenigingsvorm opheffen maar als orkest blijven bestaan. Wij, strijkers, blazers en een pianiste, spelen verder in Haren onder leiding van dezelfde inspirerende dirigent Miriam de Groot. Wie mee wil doen is van harte welkom en kan zich aanmelden bij ’t Clockhuys in Haren, www.clockhuys.com. Er is zeker ruimte voor meer strijkers en blazers maar ook voor andere instrumenten bijvoorbeeld bassisten en percussionisten. Een paar keer proefspelen kan altijd om te ervaren of het iets voor jou is. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar info@clockhuys.com.”

Het orkest speelt elke donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur inclusief pauze.

Adres: ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3 Haren.