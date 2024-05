Amy durft! Nieuwe winkel in Brinkhorst in september open.

Nieuws:

Door: Redactie

Amy Berends uit Onnen is nog maar 24 jaar oud, maar ze durft al te ondernemen. In 2020 begon ze haar schoonheidssalon Beauty by Amy en haar eerste uitdaging was direct een flinke: de pandemie. “Ik mocht tijdens de lockdowns niet werken”, zegt ze. “Hoewel ik genoeg klanten had, ging ik in die periode al bijna failliet. Maar ik heb het overleefd.” Als je dit weet is het extra bijzonder dat Amy nu de stap zet naar de opening van haar winkel aan de Brinkhorst in Haren.

Alles aan Amy straalt lef en ondernemerschap uit. Na haar opleiding huurde ze een ruimte bij sportschool Energy en richtte zich vooral op de verzorging van handen en nagels. Ze doorstond de eerder genoemde pandemie en verhuisde naar een praktijkruimte aan de Nieuwe Stationsweg, waar haar klantenbestand zich flink heeft uitgebreid. “Ik heb de ambitie om verder te groeien en meer mensen te kunnen aannemen. Ik hoorde dat Blush aan de Brinkhorst stopte en ik zag mijn kans.” Naar verwachting opent Amy in september de deuren van haar nieuwe salon.

Hotspot

Haar specialiteit is de zorg voor mooie handen en nagels, maar ze doet ook aan permanente make up, oogwimpers en wenkbrauwen. Mondjesmaat zet ze ook al fineline-tattoos. Zelf karakteriseert Amy zich als ‘perfectionistisch en snel’. Amy: “Ja, ik werk snel, maar ik stel dan nog steeds de hoogste eisen aan de kwaliteit. Ik merk dat mijn klanten dat wel fijn vinden.” Als we afgaan op de groei van haar klantenbestand zou ze gelijk kunnen hebben. En ze verwacht dat er nog steeds groeikansen zijn, vandaar haar gewaagde stap naar het kostbare pand op de hotspot aan De Brinkhorst.

Durven

“Ik vind het stiekem best heel spannend hoor”, zegt Amy. “Mijn vader zei laatst: ik bewonder je keuze, want ik zou het niet durven’. Toch heb ik er door mijn ervaringen tot nu toe alle vertrouwen in dat het goed zal gaan.” Ze krijgt in juli de sleutel van het pand en gaat het dan mooi inrichten, zodat ze in september open kan. Intussen blijft ze gewoon doorwerken op haar huidige adres.



Levendig dorp

Daphne de Haan, centrummanager, is dolblij dat er weer een huurder is voor dit bekende winkelpand. Ze beijvert zich om lege panden weer snel verhuurd te krijgen. Voor de komst van Amy Berends heeft ze niet zoveel hoeven doen, maar haar inzet om evenementen op poten te zetten in het dorp heeft wel degelijk bijgedragen aan Amy’s keuze. Amy: “Ja, ik wil graag in het centrum meer zichtbaar worden en door die evenementen is het er vaak heel gezellig en levendig. Dan lopen mensen ook spontaan eens bij me binnen om producten te kopen of kennis te maken.”

Blush

Daphne heette onlangs de nieuwe ondernemer welkom in het dorp en daarbij was ook Edwina Caspers van Blush Clinic aanwezig, die tot voor kort de huurder was. Daphne: “Edwina wil ik graag bedanken voor haar tijd in Haren, hopelijk zien we haar weer eens terug. En Amy: veel succes!”

Op de foto v.l.n.r. Amy Berends, Daphne de Haan en Edwina Caspers.