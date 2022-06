Antwoorden van Haren de Puzzel in de uitgave van juni 2022

Nieuws:

Door: Redactie

Ron Lager maakte een mooie zoekpuzzel voor ons. Die staat in Haren de Krant van juni 2022. Hieronder de antwoorden:

Stelling:

De voorzitter heeft te diep in het glaasje gekeken!

1. ‘t Huis de Wolf [Rijksstraatweg].

2. Amsterdamse School; Wapen van de voormalige Gemeente Haren.

3. Aan de Vondellaan, vlakbij het politiebureau. Hendrik de Vries.

Deze dichter en beeldend kunstenaar woonde in Haren en overleed in nov. 1989.

4. Het zadeldak van de Nicolaaskerk werd vervangen door een achtkantige spits.

5. Tramwachthuisje annex Trafohuisje.

6. Op het grasveldje tussen de Dorpskerk en ‘t Clockhuys.

Maker van het beeld Meisje met Hoofdoek is Swami Anand Vygiano [kunstenaarsnaam van Pouwel Jan Scholma].

7. 1839 – Molen de Hoop; Stellingmolen.

8. De beeldhouwer van Zwijntje is Bastiaan de Groot. Meer werk van hem in Haren, o.a. Vuur Onder de Wereld aan de Vondellaan [Hendrik de Vriesplantsoen].

9. W.F. Hermans woonde in Villa de Lindenhof aan de Julianalaan.

Heeft Onder Professoren geschreven.

10. Prinses Juliana aan de Prins Bernhardlaan. In 1936 gemaakt door Gerrit Jan van der Veen. Tijdens WOII leider van een uitgebreid verzetsnetwerk. In juni 1944 gefusilleerd

11. Henricus Munting [1583-1658] was de stichter van de Hortus Botanicus in 1626.

12. BradeTunnel uit 2019.

Willem Christiaan Brade [Noordlaren 1791-1858].

Medeoprichter van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

13. Bommen Berend. De Kerktoren werd gebruikt als uitkijkpost bij de belegering van Groningen. Een bord met zuurkool [met spek] zou hem toen door de Groningers uit de handen geschoten zijn.