Armoede (ook in Haren) kreeg aandacht in project ‘Hier valt niets te halen’

Nieuws:

Door: Redactie

Het Gebiedsteam Haren van de gemeente is blij met het resultaat van het project ‘Hier valt niets te halen’. Door een theatervoorstelling (in Groningen) en een gespreksronde (De Biotoop) werd het thema armoede, die ook in Haren bestaat, bespreekbaar gemaakt. Ellen van der Hoek van het Gebiedsteam is blij met de opbrengst van het project.

Ze zegt: “De voorstelling was zeer indrukwekkend. Schaamte, wanhoop, wantrouwen en onmacht, allemaal indrukwekkende woorden waarvan de deelnemers op 9 juni aangaven dat ze waren bijgebleven. Tijdens het nagesprek ontstonden mooie diepgaande gesprekken over wat het leven in armoede met mensen kan doen. Vooral de stress die het de mensen brengt maakte indruk.

Onder de 27 deelnemers waren 5 ervaringsdeskundigen vanuit het Expertisecentrum Sterk uit Armoede. Zij worden opgeleid om als ervaringsdeskundigen met afstand naar de situatie te kijken. Zij kunnen naast de inwoner staan om de afstand tussen inwoner en hulpverlener te overbruggen. In de zaal waren ook mensen die al veel betrokken zijn bij de doelgroep en bv eten brengen naar mensen in Haren of Zuid. Het is mooi om te horen dat er, bijna onzichtbaar, al zoveel gebeurt in en vanuit Haren. Wat is er veel opgehaald. We gaan concreet verder met een netwerk in de vorm van een app-groep ‘Steuntje in de rug’ en starten een werkgroep om het netwerk te ondersteunen en al deze mooie initiatieven, ideeën en thema’s bij elkaar te brengen en uit te werken.”



Voor hulp en/of vragen kunt u terecht bij het gezamenlijk spreekuur van WIJ Haren en Humanitas (thuisadministratie) iedere woensdagmiddag in de Dickensroom bij de bibliotheek (Brinkhorst 3) van 14.00 tot 15.30 uur.