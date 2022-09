Asielzoekers weer weg uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De honderd asielzoekers uit Ter Apel die vrijdagavond ad hoc werden ondergebracht in het Nesciohotel in Haren, zijn zaterdagmiddag met bussen weer weggebracht naar opvangplekken in Zoutkamp en Drachten. Het gaat in hoofdzaak om Syrische vluchtelingen.

Vandaag hebben vrijwilligers uit Haren zich ingezet voor ontbijt, lunch en aankoop van kleding. Dit deden zij op verzoek van de locatiemanager van de gemeente. Het Coa was vandaag niet actief in Haren. Foto’s volgen.