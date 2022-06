Ateliers langs het meer open op 12 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het Paterswoldsemeer,

vindt plaats op zondag 12 juni 2022 van 11 tot 18 uur.

De open ateliers zijn te vinden in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe.

Voor wie alle kunstenaars wil bezoeken is Rondje Méér ongeveer 18 kilometer lang, een prachtige fietsroute. Met de auto zult u af en toe om moeten rijden.

Er is werk te zien van meer dan 15 kunstenaars op 15 locaties.

Vroege vogels worden bij Wall House #2 getrakteerd op koffie met een lekkere blocbird-cupcake.

In Wall House zijn op deze dag twee rondleiding, waarvoor wel moet worden ingeschreven.

Verder is overal is de toegang vrij en gratis.

Naast ‘oude’ vertrouwde deelnemers zoals Bastiaan de Groot, Joukje Pees en Galerie Aanblick, zijn er deze keer twee nieuwkomers, Stella Carpintera (onetwotreehouse) en Rob Koot (fietstaskunst), beiden in Bruilweering. Andere kunstenaars op deze ronde zijn Rutger Hiemstra, Tatiana Kratochvil. Albert Geertjes, Margriet van Dam, Alette de Groot, Yvon Tomasini, Christiaan Afman, Gea Schenk, Kristi Neider en Monika Stadler.

Kijk op www.kunstenaarsrondjemeer.nl onder “deelnemers” voor meer informatie en de extra’s.

Rondje Méér is ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/RondjeMeer/

Iedereen is welkom op zondag 12 juni tussen 11 en 18 uur!

www.kunstenaarsrondjemeer.nl