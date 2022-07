Autootjes met emotionele waarde per abuis weggegeven: wie heeft ze?

Door: Redactie

Laurens Hogenbirk (30) vindt het heel erg jammer dat hij de speelgoedautootjes kwijt is, waarmee hij in de jaren 90 speelde bij opa en oma. Deze opa en oma zijn Joke en Johan Hogenbirk uit Haren. Vooral hij is lokaal bij veel mensen bekend, omdat hij vele jaren het ‘hoofd der school’ was van de Sint Nicolaasschool in Haren.

Nu het echtpaar het huis aan het Vijverpad heeft verlaten en elders in Haren woont, is bij het leegruimen van de woning een pijnlijke vergissing gemaakt. Er is op maandag 18 juli een doos met speelgoedautootjes aan de weg gezet met het opschrift ‘gratis’. Dat was aan het Vijverpad en veel kinderen hebben maandag één of meer autootjes meegenomen. Kleinzoon Laurens schrok toen hij hoorde dat iemand van de familie de doos bij de weg had gezet, maar het kwaad was al geschied. Hij plaatste een oproep op social media om de autootjes uit zijn jeugd terug te krijgen.

Oproep

Waarschijnlijk zijn kinderen uit de buurt (Tuindorp) maandag 18 juli thuisgekomen met één of meer speelgoedautootjes. Judith, de verloofde van Laurens, hoopt dat zij na het lezen van deze oproep de autootjes willen terugbrengen. Dat kan naar Ratelaarweg 11 in Haren, waar Laurens woont. Bellen kan met: 06-25066171



Dit zijn de meest dierbare autootjes die Laurens Hogenbirk graag terug zou wensen. Een Volco en een Simca (oranje van kleur).