Avondvierdaagse Haren was weer als vanouds een feest der ontmoetingen

Door: Redactie

Terug van weggeweest: Avondvierdaagse Haren. Duizenden mensen (vooral kinderen) liepen vanaf maandag afstanden van 5 en 10 kilometer in en rond Haren. Het weer was gunstig en menigeen zal weer zijn verrast door het natuurschoon en vele groen in dit gebied.

Donderdagavond trok de parade door de straten van Haren op weg naar sportpark De Koepel voor de intocht met bloemenhulde. Een feest van de ontmoetingen op straat. Langs de route veel mensen, soms op tuinstoelen in de avondzon, om hun kroost aan te moedigen. De organisatie, louter vrijwilligers, had flink uitgepakt, want in de optocht liepen maar liefst drie muziekkorpsen, aangevoerd door vaandelzwaaiers.

De redactie ontving een mail van Helen van der Velde. Haar dochter leefde zo toe naar de intocht, dat zij dit pamflet maakte. Zie onder.