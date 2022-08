Bakker Bart in Haren gesloten. Definitief?

Door: Redactie

Zaterdag 27 augustus was de laatste dag van Bakker Bart in Haren. De zaak is vanaf vandaag gesloten. Een briefje op de winkelruit vertelt dat dit komt door personeelstekort.

Bakker Bart in Haren wordt al sinds jaren gerund door zelfstandig ondernemers, franchisenemers genoemd. Het is niet duidelijk of de sluiting een particulier besluit is van deze franchisenemer of dat het hoofdkantoor heeft besloten tot sluiting. Navraag daar leert dat de voorlichter niet op de hoogte is van de Harense situatie. Later worden we nader geïnformeerd. Het is ook geheel onduidelijk of de sluiting tijdelijk of definitief is. De telefoon in de Harense winkel wordt niet opgenomen.

In Haren is nu nog één bakker, Bakkerij Haafs, met vestigingen aan het Raadhuisplein en Anjerplein.