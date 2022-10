Bakkerij Haafs zaterdag in kaarslicht, maar de romantiek is ver te zoeken

Door: Redactie

Petra Haafs zegt dat zaterdag 22 oktober in hun bakkerswinkels de verlichting uit gaat. De verkoop gaat door bij het licht van waxinelichtjes.

“Het is een landelijke actie”, zegt ze. “We willen Den Haag wakkerschudden. De broodlichtjes van morgen hebben we vandaag al gebakken en vannacht tot 7.00 uur wordt het andere brood gebakken. Daarna gaan de ovens uit.”

Volgens Petra zijn er al meldingen van bakkerszaken elders die de deuren hebben moeten sluiten door de extreem gestegen energiekosten.

In broden wordt een uitsparing gemaakt waar waxinelichtjes in passen. Het staat symbool voor de noodkreet. In eerdere publicaties vertelde bakker Wilfred Haafs al dat de kosten niet meer te dragen zijn. Als deze aan klanten zouden worden doorbelast zou een brood zes euro gaan kosten en dat is onhaalbaar.