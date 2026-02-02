Verkiezingsnieuws: BBB doet gooi naar zetels in gemeenteraad Groningen

Nieuws:

Door: Redactie

De BBB (BoerBurgerBeweging) gaat in de gemeente Groningen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Dat heeft de partij vandaag bekendgemaakt.

De BoerBurgerBeweging (BBB) in de gemeente Groningen heeft haar kandidatenlijst voor

de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. BBB kiest naar eigen zeggen voor nuchter bestuur en een

gemeente die voor haar inwoners en ondernemers staat.

De lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Wesley Kragt (32). Kragt is leidinggevende in de

horeca en weet uit ervaring hoe belangrijk een goede balans is tussen een bruisende stad

en levendige dorpen. “In mijn werk zie ik dagelijks hoe regels en beleid invloed hebben op

mensen,” zegt Kragt. “Dat geldt net zo goed voor ondernemers in de stad als voor

vrijwilligers en verenigingen in onze dorpen. Die praktijkervaring neem ik mee de raad in.”

Op nummer twee staat Olav Eide (28). Eide staat voor een gemeente waarin stad en

platteland elkaar versterken. Hij wil dat het buitengebied leefbaar blijft en dat er ruimte is om

te wonen, werken en ondernemen. Met gezond verstand en noaberschap pleit hij voor

realistische keuzes, ook als het gaat om energiebeleid. “Wat we besluiten, moet werken in

de praktijk en goed zijn voor heel Groningen,” aldus Eide.

De top 3 wordt gecompleteerd door Donna Ferguson (55) op plek drie. Ferguson brengt een

frisse blik en staat voor een inclusieve gemeente waar iedereen meetelt. Zij wil zich inzetten

voor sterke buurten, goede voorzieningen en een overheid die begrijpelijk en bereikbaar is.

“Of je nu in een dorp woont of in de stad, je wordt gehoord door je gemeente,” zegt

Ferguson.

Lijst BBB gemeente Groningen

1. Kragt W.H.B. (Wesley)

2. Eide O. (Olav)

3. Ferguson D.J. (Donna)

4. van der Graaf E.R. (Edwin)

5. Bokma J.P. (Jildert)

6. Olbers T. (Teun)

7 Wortelboer A.H.B. (Tonny)

8. Vledderman R.A. (Richard)

9. Wieringa W.Z. (Willy)

10. Meijer J.C. (Carel)

11. Wenneger L.H.G. (Leo)

12. Tebbens Torringa A.E. (Albrechtus)

13. Arends S. (Sigrid)

14. Nieboer H. (Harm)

15. Emmens H.E. (Henk)

16. Marquart Scholtz H.A. (Henk)