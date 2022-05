Door: Redactie

Vanaf 15 mei is er weer een imposante beeldententoonstelling te zien in de Hortus aan de Kerklaan in Haren. Om de aandacht daarop te vestigen zijn twee beelden opgesteld in het centrum van Haren, rondom de Dorpskerk.

Deze week komt er nog een derde beeld bij. Veel mensen blijven even staan en lijken te denken: dat misstaat niet in het centrum.