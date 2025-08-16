Bekende winkelier Rudi Schröder overleden

Door: Redactie

In Haren waren Rudi Schröder en zijn vrouw Miek bekend door hun stoffenwinkel ‘Schröder Modestoffen’ in winkelcentrum De Brinken in Haren. Deze winkel bestond sinds 1982 en hebben zij gesloten in december 2011. Voorts waren ze actief voor de zwemclub in Haren.

Naar wij vernemen is Rudi Schröder na een kort ziekbed overleden op 13 augustus. Hij werd 76 jaar. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

In 2017 publiceerden we een interview met het echtpaar Schröder. Lees: https://www.harendekrant.nl/nieuws/hoe-gaat-nu-rudi-en-miek-schroder-modestoffen-lees-meer/

Het echtpaar Schröder in 2017