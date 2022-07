Bekendmaking Kinderburgemeester vrijdag

Door: Redactie

Vrijdag 8 juli maakt burgemeester Koen Schuiling om 17.00 uur in het Forum

Groningen bekend wie de nieuwe kinderburgemeester van Groningen wordt.

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen tot en met donderdag 7 juli

online hun stem uitbrengen. Op 8 juli voeren de vijf kandidaten tussen 15.00

en 16.30 uur nog campagne in het Forum Groningen om de laatste stemmen

binnen te halen.

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een

duidelijkere stem te geven en ze mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden in

de gemeente.

Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de gemeente Groningen konden zich

aanmelden als kandidaat voor de nieuwe kinderburgemeester. Van alle aanmeldingen

heeft een jury 5 kinderen genomineerd: Finn, Violet, Fatoumata, Suzanne en Annemei.

Voor meer informatie en een kort portret van de kandidaten:

gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester

Na 17.00 uur wordt de nieuwe kinderburgemeester ook bekendgemaakt via een

persbericht en de sociale media kanalen van de gemeente Groningen.

Foto: Eén van de kandidaten uit Haren is Finn Smit (11) die al is geïnterviewd voor Haren de Krant (Gesprek op het bankje)