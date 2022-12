Beleeftuin krijgt vorm, mede door hulp van de Werkgroep Goede Doelen en Lions

Door: Redactie

Sinds de zomer wordt er gewerkt aan een Beleeftuin bij Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren. De kosten worden gedekt door verschillende initiatieven van o.a. Werkgroep Goede Doelen en Lions Haren-Groningen.

Er is gras aangelegd, de eerste wandelpaden zijn klaar. In borders zijn diverse bloeiende planten gepoot. Hier en daar staat al een bank en een zitje. Naar verwachting zal de tuin in de zomer van 2023 klaar zijn.