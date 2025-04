Beweegpark met skatebaan 25 april officieel open

Nieuws:

Door: Redactie

Reeds nu is de skatebaan aan de Klaverlaan, naast zorgboerderij De Mikkelhorst, een trekpleister voor kinderen en opgroeiende jeugd. De skatebaan blijkt uitdagend en dat was precies de bedoeling van de gemeente, toen die besloot de baan opnieuw aan te leggen. Dat is gebeurd in combinatie met een beweegpark, waar volwassenen (maar ook kinderen) oefeningen kunnen doen.

Op vrijdag 25 april gaat het Beweegpark (zoals de gemeente het noemt) officieel open. Van 14.30-16.30 uur zijn er verschillende activiteiten die te maken hebben met 3×3 basketbal en calisthenics. Calisthenics is een vorm van krachttraining waarbij verschillende oefeningen worden uitgevoerd die de grote spiergroepen aanspreken zoals rennen, staan, grijpen en duwen. De oefeningen worden met minimaal gebruik van apparatuur uitgevoerd; er wordt met name gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht (bron: Wikipedia).