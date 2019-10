Bewoners Maarwold in verzet tegen verwijderen speelplek

Nieuws:

Door: Redactie

De afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Groningen heeft zich de verontwaardiging op de hals gehaald van buurtbewoners van de Leo Polakweg en de Bollandweg in Haren. In een brief van 3 oktober, die de bewoners van de gemeente ontvingen, wordt aangekondigd dat een openbare speelplek in hun wijk binnenkort wordt verwijderd. “Wij maken hier ernstig bezwaar tegen”, zeggen de buurtbewoners in een brief op poten aan de gemeente. Ze vinden de gang van zaken niet in de haak. Wat is er aan de hand?



Irritatie

De wijk werd begin jaren 70 gebouwd en in die periode is op het grasveld van de Leo Polakweg een gemeentelijke speelplaats aangelegd. Anno 2019 functioneert deze plek volgens de omwonenden nog steeds, ondanks vergrijzing. “Veel kinderen uit onze straat en de aanliggende straten spelen in deze speeltuin”, aldus de bezwaarden. Maar er zijn meer redenen waardoor zij zo geïrriteerd zijn. Men claimt in de brief dat reeds in 2004 een afspraak met de Gemeente Haren is gemaakt, waarin de bewoners de zandbak ‘adopteerden’. Dit houdt niet in, dat men juridisch eigenaar werd, maar wel onderhoudsplicht op zich nam. “Dat liep prima”, zegt buurtbewoner Mariska Sloot, tevens raadslid van de Stadspartij in Groningen. “Met buurtbewoners schepten we de bak jaarlijks leeg en dan kwam de gemeente om nieuw zand te storten en het oude op te halen.” De bewoners vinden dat deze samenwerking nu abrupt eenzijdig wordt opgezegd. Het speelhuisje, dat nu nog steeds in gebruik is, werd destijds door de buurtbewoners bekostigd en in overleg met de Gemeente Haren geplaatst.

Een tweede reden van irritatie is de communicatie over het plan om de speelplek te verwijderen. In juli ontvingen de buurtbewoners een brief van de gemeente, waarin de suggestie werd gewekt dat de speelplek zou worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Over opheffing werd niet gesproken. Een paar maanden later schrijft de gemeente dat er overleg is geweest met andere buurtbewoners en dat de speelplek beter kan worden gesitueerd nabij de Hemsterhuislaan. De bezwaarde bewoners hebben het gevoel dat hen de speelplek is ontfutseld. Per saldo laat de gemeente weten de speelplek van de Leo Polakweg te verwijderen. Om de pijn wat te verzachten kondigt de gemeente aan deze plek in te richten als ‘straattuin’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De verbolgen buurtbewoners vinden dat geen goed alternatief voor de speelplek.

Een reactie van de gemeente op deze berichtgeving wordt spoedig verwacht.