Bezoekers onder de indruk van nieuwbouw Westerholm

Door: Redactie

Zaterdagochtend werd met een symbolische sleuteloverdracht de nieuwbouw van Westerholm in Haren geopend. Het nieuwe gedeelte van Westerholm, waar ouderen wonen en ook zorg ontvangen, telt 37 appartementen van 50 tot 80 m2.

Met de opening is een serie van drie ingrijpende verbouwingen in de afgelopen 20 jaar voltooid. Slechts een klein deel van Westerholm is nog ‘origineel’ uit het begin van de jaren 70.

In het totaal kunnen bijna honderd ouderen hier wonen en tijdens een toespraak werd nog eens gememoreerd dat mensen niet meer hoeven verhuizen als hun gezondheidstoestand slechter wordt. Het nieuwe bouwdeel maakte indruk op de bezoekers: ruim, eigentijds interieur, mooie kleuren, aantrekkelijke verblijfsruimten en…overal ruim daglicht. En duurzaam, want o.a. voorzien van warmtepompen en groen dak.

Tussen het nieuwste deel en het oude is een soort plein ontstaan, waarvan de bestrating op de openbare weg wordt voortgezet. Dit heeft een opvallend effect, want er is geen sprake meer van een erfafscheiding. Hiermee lijkt Westerholm te willen symboliseren dat het onderdeel is van de wijk en geen zorgeiland wil zijn.

Dineke Katerberg, bestuurder van Westerholm en sinds enkele jaren drijvende kracht achter de vernieuwingen, toonde zich bescheiden maar trots op het resultaat. Meer dan honderd mensen uit de omgeving waren aanwezig bij de feestelijke opening.

De heer Hogenbirk, oud schoolhoofd van de Sint Nicolaasschool, die precies op deze locatie heeft gestaan, woont nu in het nieuwste gedeelte. Precies op de vierkante meters waar hij zijn werk vroeger deed. Hij verrichtte de officiële openingshandeling met een geestige speech (foto).