Bij Humanitas kunt u uw levensverhaal laten opschrijven

Nieuws:

Door: Redactie

Saskia Kleiverda van Stichting Clockhuysplein Haren meldt ons het volgende: “Tijdens de koffietafel op maandag 14 juli krijgen we bijzonder bezoek: vrijwilligers van Humanitas komen iets vertellen over het project Levensverhalen. Zij gaan graag in gesprek met mensen die hun levensverhaal willen laten opschrijven. U vertelt, zij schrijven, en uiteindelijk ontstaat er een mooi boekje met uw eigen verhaal. Tijdens deze bijeenkomst leggen ze uit hoe dat in z’n werk gaat en is er volop ruimte om vragen te stellen. U bent 14 juli van harte welkom van 13.30 tot 14.30 uur in De Pickwickroom in ’t Clockhuys.”