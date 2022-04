Bijeenkomst in Erasmusheem om Harenaars met elkaar te verbinden

Nieuws:

Het Gebiedsteam Haren van de gemeente, is enthousiast over het verloop van de bijeenkomst afgelopen donderdag in Erasmusheem te Haren. Het Netwerk Haren Verbind! organiseerde een bijeenkomst onder de naam Mensenwerk. Het doel was om het samenspel tussen organisaties en mensen die op zoek zijn naar werk- en leerplekken te bevorderen.

Op ons verzoek doet één van de leden van het Gebiedsteam verslag van de bijeenkomst.



Foto: Een werkgroep in gesprek.

Foto onderaan: Roelof, meewerker van Cosis.

Bijeenkomst Mensenwerk

Het netwerk Haren Verbind! heeft op 14 april in Erasmusheem de bijeenkomst Mensenwerk georganiseerd. Wethouder Inge Jongman, met in haar portefeuille het sociale domein, heeft de bijeenkomst geopend. Het netwerk staat voor de samenwerking tussen organisaties, om mensen die het nodig hebben, werk-en-leerplekken te bieden en/of participatie-initiatieven op weg kunnen helpen. Het gaat dan om de inzet van mensen uit vanuit de dagbesteding, vrijwilligers, werk en participatiebanen etc. plekken te bieden in de samenleving waarin zij van betekenis kunnen zijn.

Riana Groendijk en Gerboud ten Klooster presenteerden vanuit Cosis en de Mikkelhorst hoe zij hun meewerkers trainen om steeds een stapje meer werkervaring op te doen. Naast het trainen van mensen vraagt ook het ontvangen van deze meewerkers in een organisatie of bedrijf inhoudelijke kennis is. Besproken is hoe hierin beter samengewerkt kan worden tussen de trainende en ontvangende partij. Zodat mensen met iets meer afstand tot de arbeidsmarkt ook tot bloei kunnen komen op een plekje in ‘de samenleving’.

We zijn eigenlijk weer op zoek naar de ‘sociale ondernemers’ van vroeger, aldus Ellen van der Hoek trekker van het netwerk en lid van het Gebiedsteam. Maatschappelijke organisaties en ondernemers die tijd en aandacht hebben voor de meewerkers en waarbij niet alles om geld en snelheid draait. In het netwerk doen mee: Cosis, de Mikkelhorst, Humanitas, Matchmakers (voorheen de Haren Tynaarlose Uitdaging), WIJ Haren, het Wmo ondersteuningsnetwerk GON en vanuit het Gebiedsteam het sociaal domein en werk participatie.

Woonzorglocaties, accommodaties, ondernemers en ervaringsdeskundigen waren bij deze bijeenkomst aanwezig. En voorbeelden zijn er ook, zoals meewerkers van Cosis in Erasmusheem en de Mellenshorst en van de Mikkelhorst bij het ICT bedrijf New Nexus. Na de presentatie gingen de deelnemers in werkgroepen uiteen om de samenwerking te bespreken. Een mooi voorbeeld van de opbrengst van deze bijeenkomst is de behoefte aan één ingang (loket) voor ondernemers die mee willen doen. Als afsluiter stelden de nieuwe beheerders van buurtcentrum Erasmusheem zich voor die samen met de meewerkers van Cosis de deelnemers van deze bijeenkomst gastvrij hebben ontvangen en het buurtcentrum Erasmusheem tot levendige ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners wil door ontwikkelen.

Het was in zijn geheel een mooie bijeenkomst waarbij de 25 deelnemers ook enthousiast waren dat het na corona weer mogelijk was elkaar in het echt te zien. De uitkomsten worden nu uitgewerkt om vervolg stappen te kunnen zetten en samen te werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen er mag zijn. Het is en blijft Mensenwerk om dit te laten slagen. Dat begint al vanuit je eigen huis, in de straat, de buurt, de wijk en ons gebied Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren, zoals wethouder Inge Jongman het mooi formuleerde!



Foto onder: Wethouder Inge Jongman opende de bijeenkomst.