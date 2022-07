Binnenkort verhuizen vluchtelingen uit Oekraïne naar De Fruitberg in Onnen

Door: Redactie

De studentenflat Cornus aan de Kornoeljestraat in Selwerd was de afgelopen maanden de thuisbasis van 107 Oekraïense vluchtelingen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen heeft de gemeente Groningen deze locatie aangewezen als tijdelijke opvanglocatie. De tijdelijke periode is bijna voorbij, omdat de studentenflat vanaf 1 augustus weer beschikbaar komt voor internationale studenten.

De Oekraïense vluchtelingen gaan verhuizen naar twee andere plekken: de Avondsterlaan in Paddepoel of naar chalets op de camping aan de Dorpsweg 67a in Onnen. Gezinnen met oudere kinderen en alleenstaanden gaan naar de camping in Onnen.

Op 1 augustus verhuizen 40 personen naar Onnen. “De verhuizing wordt door de gemeente geregeld. Over het inpakken van gemeenschappelijke spullen, sjouwen van meubilair en het vervoer hoeven de bewoners zich niet druk te maken”, aldus een woordvoerder van de gemeente.



Op dinsdag 19 juli wordt de aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd. Omwonenden worden nog per brief uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.