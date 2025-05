Blog Freerk de Boer (mei 2025): Fietsend naar de Hemel

Column:

Door: Redactie

Freerk de Boer verwacht binnen een jaar te overlijden door ziekte. In Haren de Krant neemt hij de lezer mee op weg naar zijn einde onder de titel:

Fietsend naar de Hemel.

Bestaan nabestaande niet bestaande

Dit speelde in mijn hoofd af de afgelopen dagen. Waar gaat het over? Over de bestaansvormen gingen de gedachten. Wanneer bestaan we nu eigenlijk? Volgens mij besta je op het moment van geboorte en dus de wereld inkijkt met verwondering. Nou, eigenlijk besta je dan al negen maanden natuurlijk maar zonder zicht op het aardse gebeuren. Wat je dan wel meekrijgt, volgens onderzoek, zijn stemmen, geluiden en stemmingen. Dan begint na de geboorte het grote ontdekken en leren. Leren op allerlei vlakken en met vallen en opstaan natuurlijk. Mijn ouders waren van het niet zeuren en janken model en dat vormt je als persoon natuurlijk wel. Ook zelfstandigheid was deel van de opvoeding en wij als kinderen hebben daar geen schade van gehad voor zover ik weet. Daarmee geeft het mijn eigen bestaan een vorm en waarde waar prima mee te leven viel. Op dit moment is mijn bestaan erg onzeker en van horen zeggen is het uiterst onzeker hoelang dat bestaan nog bestaat en dan kom je in een nieuwe vorm, niet bestaand. Is dat ook een bestaansvorm? Ik ga ervan uit dat dat zo is en dat ik in een andere dimensie verder besta. Vanuit de nieuwe vorm moet ik dan iets kunnen betekenen voor de nabestaanden. Ahh nabestaanden, een andere bestaansmodus, eentje die hier achterblijft op aarde en zich moet verenigen met het gemis van de dan niet bestaande persoon. Zijn zij in staat om mij te kunnen waarnemen of ben ik dan te ver weg. Zelf denk ik dat die waarneming er kan zijn aangezien het door mij bekende mensen weleens verteld wordt dat er contact is tussen de andere, parallelle, wereld en ons eigen aardse wereldje. Die waarnemingen zijn soms lastig te omschrijven maar hebben wel impact op de nabestaanden. Zal ik als niet bestaande nog invloed hebben op mijn naasten of leggen zij dat naast zich neer? Dat zal per persoon verschillen, denk ik. Als het opdringerig wordt zullen zij zich gaan verzetten maar met een beetje zachtaardigheid van mijn kant is er wel een kans om mijn ideeën of inzichten een kans te geven. Tenslotte zou ik dan toch meer moeten weten dan de aardlingen of op zijn minst de toekomst kunnen zien. Nu ik dit allemaal type ben ik nog aanwezig en zijn de bedenksels nog losse onduidelijke zaken en of ik het in de toekomst dan nog zo zie blijft een raadsel.

Één ding hoop ik dan wel te kunnen: fietsen door het nieuwe landschap want dat was altijd een heerlijke ervaring, maar in mijn eentje is het wel weer vernieuwend.