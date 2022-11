Boek van Harenaar Menno Haanstra: Wielersport is vallen, opstaan, doorgaan.

Nieuws:

Door: Redactie

Profrenners Fabio Jakobsen en Julius van den Berg werden door auteur Menno Haanstra uit Haren al geobserveerd toen ze nog amateurs waren. Zwoegende tieners, die ervan droomden om prof te worden, maar nog geen idee hadden of dit zou lukken. Haanstra: “Ook is wist niet of het ze zou lukken, maar was geïnteresseerd in hun verhaal. Hoe het ook zou aflopen.” Zijn boek Fabio & Julius verschijnt 23 november.

Het feit dat Haanstra de jongens al is gaan volgen toen ze nog totaal onbekend waren maakt duidelijk dat het hem was te doen om hun werkelijke verhaal en niet in hun succes. “Als één van hen het niet had gehaald en magazijnmedewerker was geworden, had ik dat ook boeiend gevonden”, zegt hij. “Ik wist dat de wereld van de wielersport kei- en keihard is. Een snelkookpan. Het is eigenlijk net het leven, waar je er direct uit ligt als je niet presteert. Het is erg interessant om te zien hoe het deze jongens in die wereld is vergaan.”

Knokken voor plek

Menno Haanstra zegt dat Fabio Jakobsen zich op dit moment stabiel staande houdt in de wereldtop. Hij verwierf bekendheid door een val, waardoor hij zeer ernstig gewond raakte en door grote wilskracht kon herstellen. Hij won zelfs een etappe in de laatste Tour de France. Volgens Haanstra heeft ook Julius van den Berg zijn doel bereikt, maar die is nog niet doorgebroken. Haanstra: “Julius moet soms nog knokken voor een plek in zijn ploeg en is vaak niet zeker van een nieuw contract, terwijl hij natuurlijk ook zijn hypotheek moet betalen.” Haanstra volgde de jongens als het ware ‘door dik en dun’ en kon daardoor een authentiek beeld schetsen van een wereld waar de romantiek soms ver te zoeken is.

Roden

Profrenner Laurens ten Dam heeft het boek al mogen inzien en zegt: “Prachtig verhaal over vriendschap en opgroeien in de keiharde profwereld. Uniek in zijn soort. In één ruk uitgelezen.” Haanstra kwam acht jaar geleden op het idee om deze jongens te gaan volgen, toen hij eens mocht meerijden in de ploegleiderswagen. Dat gebeurde tijdens een koers in Roden. “Ik zag toen pas hoe hard die wereld was en werd nieuwsgierig naar het toekomstige leven van Fabio en Julius.” Menno Haanstra zit (als alles gaat zoals gepland) op 23 november in de talkshow Op1 om samen met Fabian en Julius over het boek te vertellen. Daarna in de reguliere boekhandel verkrijgbaar.