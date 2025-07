Boerderij uit de Romeinse tijd bij NS-station Haren

Nieuws:

Door: Redactie

In 2023 waren er bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden al resten gevonden van een boerderij uit de Romeinse tijd. Woensdag lieten de archeologen publiek toe om de resten beter te kunnen bekijken.

RTV Noord was erbij en schrijft: ‘We hebben ontdekt dat hier een nederzetting uit de Romeinse tijd ligt’, vertelt Berrie van Hoof van archeologisch onderzoeksbureau RAAP. ‘Die zijn we nu aan het opgraven. We hebben al veel sporen gevonden van huizen, bijgebouwen, greppels en ook aardewerk.’ Het is een bijzondere vondst, vertelt Van Hoof. Vooral omdat het om een behoorlijk groot terrein gaat. ‘Daardoor kunnen we reconstrueren hoe zo’n dorpje was opgebouwd en hoe het in het landschap lag.’ De vondsten dateren volgens Van Hoof vermoedelijk uit de eerste eeuw na Christus.

Hoewel er al veel belangrijke vondsten gedaan zijn, hoopt Van Hoof toch nog op meer. ‘Bij dit soort terreinen verwacht je eigenlijk waterputten, en die hebben we nog niet gevonden. Dat is heel apart, want elke boerderij heeft wel zijn eigen waterput.’

Kijk hier naar het filmpje dat RTV Noord maakte: https://www.rtvnoord.nl/cultuur/1323885/archeologische-opgraving-in-haren-we-staan-midden-in-een-romeins-huis