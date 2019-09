Boeren Burendag bij dienstencentrum Cosis

Door: Redactie

Vandaag werd Burendag 2019 bij Cosis in het centrum van Haren in agrarische sferen beleefd. Bewoners en andere betrokkenen hadden de buren uitgenodigd om zaterdagmiddag langs te komen om koffie te drinken, spelletjes te doen, te luisteren naar verhalen en prijzen te winnen met het Rad van Fortuin. Bovendien was er een kraampje met allerlei spulletjes te koop.

De opbrengst van deze Boeren Burendag komt ten goede aan de biologische pluktuin in het Biologisch Centrum te Haren. Het feestje werd op passende wijze geopend. Eén van de weinige melkveehouders die Haren nog heeft, Freerk Hoving en zijn vrouw, kwam met hun trekker aangereden om het lint ‘door te rijden’. Het winkelend publiek knipperde met de ogen, want een trekker in hartje Haren zie je niet vaak. Gerard Uilenberg (slechtziend en gebruiker van het Dienstencentrum, maakte een geluidsreportage voor OOG-radio.

In een korte, geïmproviseerde speech memoreerde Freerk Hoving dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Hij voegde er aan toe dat je het begrip buren nog wat kunt oprekken. Hij pleitte ervoor dat mensen voedingsproducten uit de eigen regio kopen. Beter voor het milieu en voor de lokale economie.