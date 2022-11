Bouw aan The Gym vordert, in maart wordt de opening verwacht

Door: Redactie

In het voormalige ING-gebouw aan het Raadhuisplein in Haren blijft bijna geen steen op de andere. Eigenaar Havanka heeft het pand gestript, zodat het kan worden aangepast aan de wensen van de nieuwe huurder: The Gym. Doordat bouwmaterialen even moeilijk te leveren zijn (kozijnen) is er nu een pauze ingelast. Wat is The Gym en wie zit er achter dat concept, dat op deze AA-locatie verder gaat (men zit nu in de oude ABN Bank)?

Jochem de Josselin de Jong en zijn compagnons Jannick Plantinga en Mark Nieuwenhuis steken hun nek uit door in maart 2023 te verhuizen naar de absolute hotspot van Haren: het oude ING-bankgebouw aan het Raadhuisplein. Dat wordt het nieuwe clubhuis van The Gym. “We nemen een groeigok”, erkent de gedreven ondernemer. Als je het enthousiaste verhaal van Jochem wilt opschrijven moet je wakker zijn, want hij praat zoals hij denkt: razendsnel. Er vallen termen als ‘marketplace van Haren’, ‘community’ en ‘ownership. Jochem zat in 2018 in een flinke depressie, was 40 kilo te zwaar en zag bij vlagen het leven niet meer zitten. “Ik heb me kwetsbaar opgesteld en hulp gevraagd aan twee personal trainers om mijn overgewicht aan te pakken”, zegt hij. “Eén van hen was Jannick Plantinga. En wat ik toen heb ervaren is niet te geloven: ze hebben me geholpen al sportend inzicht te krijgen in mijn depressie; dat overgewicht raakte ik daarna bijna vanzelf weer kwijt.”

