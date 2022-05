Bouwvakker die onwel werd op bouwplaats maakt het goed

Door: Redactie

Dinsdag 10 mei was er consternatie op de steigers van een bouwplaats aan de Walstroweg in Haren. Sirenes. Brandweerwagens. Ambulances. Met een hoogwerker werd een man van de steigers afgehesen en vervolgens met spoed naar het UMCG afgevoerd. Omwonenden waren op het tumult afgekomen en zagen aangeslagen bouwvakkers rondlopen. Wat is er gebeurd en hoe gaat het nu met het slachtoffer?

Het betrof de bouwplaats van woontoren ‘Het Perron’ van Woonborg. Het slachtoffer was een stukadoor van Abu Afbouw in Veendam. Bij navraag horen we dat de man tijdens het werk onwel werd door een hartinfarct. “De mensen hebben daar heel goed op gereageerd”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. Het slachtoffer is na opname in het UMCG, waar hij werd geopereerd, naar het Ommelander Ziekenhuis vervoerd. Vandaag mag hij het ziekenhuis verlaten en beginnen aan zijn herstel.

Volgens zijn werkgever heeft hij geluk gehad.