Brand Glimmen waarschijnlijk het gevolg van dakwerkzaamheden

Nieuws:

Door: Redactie

De brand die woensdag is ontstaan in het dak van de Quintusschool in Glimmen is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden aan het dak, die eerder deze dag waren uitgevoerd.

Binnen het gebouw is geen schade, behalve waterschade. De buitenkant van het dakbeschot en dakpannen is over een oppervlakte van enkele vierkante meters behoorlijk beschadigd. Kids First, de kinderopvang die in het gebouw is gevestigd, heeft de kinderen de dag na de brand elders opgevangen (vestiging in Yde). Tijdens het incident waren ongeveer zes kinderen in het gebouw, die ruim op tijd naar buiten konden worden begeleid. De brand is opgemerkt door de aanwezige pedagogisch medewerkers, die eerst de kinderen naar buiten hebben gebracht en toen de brandweer hebben gewaarschuwd.