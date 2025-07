Brand in stroomkast achter Jumbo Anjerplein, hulpdiensten ter plaatse (met updates)

Door: Redactie

Woensdag om 14.28 uur is de brandweer gewaarschuwd omdat er flinke rookontwikkeling was bij een stroomkast achter de Jumbo aan het Anjerplein in Haren.

De brand werd gemeld als een ‘middelgrote brand’ maar het is niet duidelijk of de brand heeft doorgezet. Uit voorzorg is de Jumbo ontruimd en kan er op dit moment niemand naar binnen.

Verschillende getuigen melden ons dat er (nog) niet wordt geblust en dat de rook toeneemt (14.48 u).

We houden u op de hoogte met updates op deze plek.

Update: 14.58 uur: Enexis is zojuist gearriveerd om het probleem op te lossen. Naar wij vernemen zit het winkelcentrum en een deel van de woningen zonder stroom.

Update: 15.10 uur: Het vuur is gedoofd. De zijkant van de stroomkast ligt eruit. De brandweer vertrekt weer. Op de foto’s is de beschadiging goed te zien. Voorts: personeel van Jumbo wachtte gelaten af wat er zou gebeuren. Om 15.16 uur zaten mensen in de directe omgeving nog zonder stroom. Foto’s: 112 Groningen – Haren de Krant Patrick Wind

We beƫindigen de updates. Het incident is gelukkig met een sisser afgelopen.







Foto's: Haren de Krant, foto boven: 112Groningen – Haren de Krant Patrick Wind











Attente brandweer. Troep die door de brand op een auto was gekomen wordt eraf gespoten.