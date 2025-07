Nieuws:

Door: Redactie

De Veiligheidsregio Groningen zegt dat de brand in de stroomkast aan de Windeweg in Haren (tegen de achtergevel van Jumbo) is geblust met poeder om overlast voor omwonenden te beperken.

Volgens de Veiligheidsregio Groningen zit een flink deel van Haren zonder stroom en dat kan enkele uren duren. Enexis werkt aan de oplossing van het probleem.