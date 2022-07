Brandweer assisteert Nicolaasschool bij uitgeleide meester Matthijs en groep 8-ers

Door: Redactie

Vandaag bleek de brandweer van Haren bereid mee te werken aan de traditie van de Sint Nisolaasschool in Haren, waarbij groep 8-ers met plantenspuiten en waterpistolen uitgeleide worden gedaan. Omdat dit jaar ook meester Matthijs Bouma na elf jaar afscheid van de school neemt om directeur te worden op een andere school, hebben ouders de Harense brandweer gevraagd om voor extra spuitkracht te zorgen.

Tot op het laatst was onduidelijk of de spuitgasten konden komen wegens de brand in Kolham, maar het kwam toch nog goed.