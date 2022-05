Door: Redactie

Maandagavond rukte de brandweer uit naar de Walstroweg in Haren. Daar was in de woning brand ontstaan door een wasdroger.

De bewoner had bij aankomst van de brandweer het vuur zelf kunnen doven. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. Er raakte niemand gewond, maar er was wel schade in de woning.

Foto: 112Groningen / Haren de Krant