Brandweer naar Quintusschool Glimmen: brand op dak – update: opgeschaald naar grote brand (17.15 uur ‘brand meester’)

Door: Redactie

Woensdag 16.50 uur: De brandweer is uitgerukt naar de Quintusschool in Glimmen. Er zou brand op het dak zijn. Nadere info volgt.

Update 17.00 uur: De brandweer heeft het incident bij de Quintusschool opgeschaald naar ‘grote brand’.

Update 17.05: Er zijn drie brandweerwagens, met ladders. Het blussen heeft effect (zie filmpje), want de rook die uit het dak kwam is volgens een getuige nu verdwenen. Er zijn geen kinderen op het schoolplein en het is niet bekend of er kinderen in de kinderopvang aanwezig waren. De brandweer gaat op dit moment het pand binnen. Er staan ongeveer 50 mensen te kijken.

Update 17.12 uur: De school is ontruimd. Er zijn BHV-ers actief en die hebben de kinderen naar buiten geleid.

Update 17.17 uur: Publiek wordt op afstand gehouden.

Update 17.20 uur: De situatie lijkt onder controle, wordt door onze 112-verslaggever gemeld. Er zijn zojuist nog wel twee brandweerwagens gearriveerd.

Update 17.25 uur: Kinderen die op het schoolplein aan het ‘chillen’ waren hebben niets gemerkt van de brand. Zij zagen opeens politie met zwaailicht arriveren en hadden pas toen in de gaten dat er rook uit het dak kwam.

Update 17.30 uur: Op één van de onderstaande foto’s is te zien hoe de brandweer aan de achterzijde van de school een brandhaard bluste, net boven de dakgoot.

Update 17.40 uur: Er lijkt flinke schade aan het dak te zijn ontstaan. Geen gewonden. Brand lijkt geblust. De eerste auto’s zijn weer naar de kazerne terug. We beëindigen voor dit moment de updates.

Op de foto hieronder is te zien hoe de achterzijde van de school werd geblust. Daar lijkt het vuur te zijn ontstaan nabij de dakgoot.

Foto’s 112 Groningen/ Haren de Krant en ook van omstanders