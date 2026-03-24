Brinkschool als broedplaats voor dichtkunst

Door: Redactie

We signaleren een creatief project op OBS Brinkschool in Haren. Dichter Arjen Boswijk gaat daar met groepjes kinderen om tafel om naar hun spontane verhalen te luisteren, die hij daarna (bijna woordelijk) omzet in een gedicht. Hij maakt gebruik van de kinderlijke intuïtie, hun fantasie en hun verhalen. Aldus ontstaat een ‘scan’ van de creatieve kindergeest waar de dichter mee verder kan.

Luisteren

Boswijk is gepensioneerd schoolmeester en dat is te merken aan zijn open houding en aan ieder woord dat hij met de kinderen wisselt. We zijn er getuige van als hij een groepje van vier kereltjes uit groep 3 laat praten over voetbal. Dan legt hij onverwacht een speelgoedtrein op tafel en komen de verhalen los. “Kijk, de banden van deze trein zijn stuk.” “Wij zijn eens met de trein naar Brussel gereden. Brussel ligt in Australië. Het was een reis van 37 uur. Nee, Brussel ligt toch in Duitsland.” De dichter noteert de mooiste zinnen en geeft ruimte voor nog meer details: “In Brussel moesten we oppassen voor zakjatters.” De dichter vindt dat een mooi woord. Na een kwartier resumeert hij wat hij heeft gehoord en dan is het volgende groepje aan de beurt. De aanleiding van dit project is de overgang naar de nieuwe school. Van alle gedichten wordt een gedichtenbundel gemaakt en deze wordt gepresenteerd bij de opening van het nieuwe gebouw. Daarna krijgen de kinderen een exemplaar.

Muziek

Arjen Boswijk heeft in zijn hele loopbaan de creativiteit van kinderen willen stimuleren. Kunst en cultuur waren onderdeel van zijn lespakket. Muziek, ook klassiek, hoorde erbij. Hij zegt: : “Ik had vandaag een treintje bij me, maar soms laat ik de kinderen praten over een woord: wat is ‘bliksem’ eigenlijk? Of ik speel een stukje klassieke muziek af en laat ze daarop reageren.”

Stimulerend

Wat de dichter feitelijk doet is het creatieve brein van kinderen stimuleren en uitdagen. Hij drukt op een denkbeeldige knop en dan komen de associaties vanzelf. De dichtbundel zal straks voor de kinderen het feest der herkenning opleveren (‘Dat heb ik gezegd’. Maar meer dan dat: wanneer ze zien dat hun verhalen óók kunst zijn, zal ze dat motiveren om opnieuw creatief bezig te gaan.

foto: Dichter Arjen Boswijk doet impressies op voor een gedicht…

Het gedicht dat Arjen Boswijk schreef:

De trein naar Brussel

De banden van de trein

zijn stuk

ik zat in een dubbeldekker

boven en onder

twee verdiepingen

We gingen naar Brussel

Brussel in Duitsland

we reden eerst

met een bus

naar het treinstation

De machinistenplek

is zwart maar meestal

geel en blauw

ik ging naar Brussel

met opa en oma

en met papa en mama

Er woonden in Brussel

mensen onder ons

we zaten in een kraakhuis

soms hoorde je de trein

maar pas op voor zakjatters

En onze trein heet Touropa