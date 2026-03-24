Brinkschool als broedplaats voor dichtkunst
We signaleren een creatief project op OBS Brinkschool in Haren. Dichter Arjen Boswijk gaat daar met groepjes kinderen om tafel om naar hun spontane verhalen te luisteren, die hij daarna (bijna woordelijk) omzet in een gedicht. Hij maakt gebruik van de kinderlijke intuïtie, hun fantasie en hun verhalen. Aldus ontstaat een ‘scan’ van de creatieve kindergeest waar de dichter mee verder kan.
Luisteren
Boswijk is gepensioneerd schoolmeester en dat is te merken aan zijn open houding en aan ieder woord dat hij met de kinderen wisselt. We zijn er getuige van als hij een groepje van vier kereltjes uit groep 3 laat praten over voetbal. Dan legt hij onverwacht een speelgoedtrein op tafel en komen de verhalen los. “Kijk, de banden van deze trein zijn stuk.” “Wij zijn eens met de trein naar Brussel gereden. Brussel ligt in Australië. Het was een reis van 37 uur. Nee, Brussel ligt toch in Duitsland.” De dichter noteert de mooiste zinnen en geeft ruimte voor nog meer details: “In Brussel moesten we oppassen voor zakjatters.” De dichter vindt dat een mooi woord. Na een kwartier resumeert hij wat hij heeft gehoord en dan is het volgende groepje aan de beurt. De aanleiding van dit project is de overgang naar de nieuwe school. Van alle gedichten wordt een gedichtenbundel gemaakt en deze wordt gepresenteerd bij de opening van het nieuwe gebouw. Daarna krijgen de kinderen een exemplaar.
Muziek
Arjen Boswijk heeft in zijn hele loopbaan de creativiteit van kinderen willen stimuleren. Kunst en cultuur waren onderdeel van zijn lespakket. Muziek, ook klassiek, hoorde erbij. Hij zegt: : “Ik had vandaag een treintje bij me, maar soms laat ik de kinderen praten over een woord: wat is ‘bliksem’ eigenlijk? Of ik speel een stukje klassieke muziek af en laat ze daarop reageren.”
Stimulerend
Wat de dichter feitelijk doet is het creatieve brein van kinderen stimuleren en uitdagen. Hij drukt op een denkbeeldige knop en dan komen de associaties vanzelf. De dichtbundel zal straks voor de kinderen het feest der herkenning opleveren (‘Dat heb ik gezegd’. Maar meer dan dat: wanneer ze zien dat hun verhalen óók kunst zijn, zal ze dat motiveren om opnieuw creatief bezig te gaan.
foto: Dichter Arjen Boswijk doet impressies op voor een gedicht…
Het gedicht dat Arjen Boswijk schreef:
De trein naar Brussel
De banden van de trein
zijn stuk
ik zat in een dubbeldekker
boven en onder
twee verdiepingen
We gingen naar Brussel
Brussel in Duitsland
we reden eerst
met een bus
naar het treinstation
De machinistenplek
is zwart maar meestal
geel en blauw
ik ging naar Brussel
met opa en oma
en met papa en mama
Er woonden in Brussel
mensen onder ons
we zaten in een kraakhuis
soms hoorde je de trein
maar pas op voor zakjatters
En onze trein heet Touropa
Geen reacties