Broodje met…… door Jan Jakob Mooij over ‘De geschiedenis van het notenschrift’

Nieuws:

Door: Redactie

In de Groenenberg op 12 mei as. om 12.00 uur. Muziek is grafiek: over de geschiedenis van het notenschrift.

Van jongs af aan leren we vrijwel allemaal lezen en schrijven. Door middel van letters

kunnen we het gesproken woord vastleggen en doorgeven.

Om zoiets met muziek te kunnen doen, zodat we een ander kunnen laten ‘lezen’ om

welke noten en klanken het gaat, maken we gebruik van het ‘muzieknotenschrift’,

een ingenieus systeem waarmee toonhoogte en toonduur kunnen worden

weergegeven.

In deze lezing vertelt Jan Jacob Mooij hoe en wanneer dat notenschrift is uitgevonden, en hoe zich dat in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Ook gaat hij in op de wijze waarop muziek in de drukkunst een plaats heeft gekregen, en hoe in de laatste

decennia de computer en de printer die taak hebben overgenomen.

Jan Jakob Mooij was tijdens zijn arbeidzame leven neurochirurg en afdelingshoofd in

het UMCG. Vanaf zijn jeugd speelt hij al hobo, en is dat naast zijn werk altijd blijven

doen in diverse orkesten en kamermuziekensembles. Na zijn pensionering volgde hij

met succes de Bachelor opleiding hobo aan het Koninklijk Conservatorium in Den

Haag. Ook verdiepte hij zich in de achtergronden van met name de twintigste

eeuwse muziek. Een klein jaar na zijn eindexamen, in het voorjaar van 2016,

soleerde hij bij het Gronings Symfonieorkest De Harmonie in het althoboconcert van

Petéris Vasks. Al sinds 1997 is hij een van de vaste hoboïsten in het Noordelijk Bach Consort. Daarnaast speelt hij veel kamermuziek (Hortus Duo, blazerstrio I Tre

Canneti) en geeft hij met veel enthousiasme hoboles.



Donderdag 12 mei as. om 12 uur

De Groenenberg, Markeweg 17 te Glimmen

Entree 6 euro incl. broodje en koffie/thee

Aanmelden kan via activiteiten@degroenenberg.nl of via geboektinharen.nl