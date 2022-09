Burendag Onnen, een verslag

Door: Redactie

Door Heleen Gelinck, Onnen

Om 8 uur ’s ochtends stond Jolanda Berends op het terrein van de Tijborg klaar om een gratis sportles te geven. Helaas kwam er bijna niemand. Zelf was ik als fotograaf gekomen en na een kwartier kwam Oksana Zubenko van de Fruitberg na lang zoeken toch nog aangefietst. Het weer en het vroege tijdstip werkten helaas niet mee.

Vanaf 9.30 druppelden in de Tiehof ouders met kinderen binnen om samen een vlaggetjesslinger te knutselen, die in een lange optocht door de Tijborgsteeg naar het Oranjeplein werd gebracht voor de feestelijke opening.

Om 11 uur hield Henk Wolters een welkomsttoespraak, waarin -naast enkele anekdotes en historische feiten- ook Sjoerd Wagenaar en Laurens Stiekema (van de Gemeente Groningen) en Daniël van Rusthoven (van de firma Bartelds) werden bedankt voor hun inzet. Dorpswethouder Kirsten de Wrede werd gevraagd het vlaggetjeslint door te knippen bij het in bloei staand pleintje. Zij werd daarbij geholpen door een paar goede lintenknippers. Daarna mocht iedereen een lekker ijsje uit de prachtige ijskar van de IJsboerderij Onnerpolder gaan halen.

Voor de lunch maakte Henk nog samen met de wethouder Kirsten de Wrede en Hillegonda de Vries (Gemeente Groningen) een kort rondje door het dorp. Via de Tijborgsteeg, langs de Tijborg en de Onnervaart en het haventje en zo -al vertellend over de betekenis van enkele historische namen en feiten.

Uitkijkend over de Onnerpolder, die in 1998 met de hevige regenval van ‘levens’belang voor Groningen is geweest.

In de Tiehof werd aansluitend onder de lunch nog doorgepraat en verteld over de natuur en cultuur in en om Onnen. Ook wil de wethouder graag ingaan op een vervolg om in Onnen meer van het gebied te leren kennen, zeker ook de Onneresch.

Na de lunch in de Tiehof werd er door een select gezelschap nog wat geklust:

Zo werd de binnenplaats mos- en onkruidvrij gemaakt, en een paar actieve mannen maakten onder leiding van Erik Oosterveld een goed begin met de constructie van een viertal plantenbakken die na de winter op de rand van het terras van de Tiehof komen te staan.



En zo hadden we een aardig vol dagprogramma, ook dankzij het onvolprezen Concert in Drie Deelen in de avond en daarna nog de druk bezochte nazit, waarbij oude en nieuwe dorpsbewoners elkaar uitgebreid konden ontmoeten.~

Foto boven: Wethouder Kirsten de Wrede (dorpswethouder van Haren)

