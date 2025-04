Burenhulp Maarwold op 6 mei

Nieuws:

Vanaf nu organiseert Burenhulp Maarwold ook inloop vragenuurtje elke eerste en derde dinsdagochtend van de maand.

Paul Oostinga van Burenhulp: “Van 10:30 tot 12:00 uur zitten we voor u klaar in Westerholm. Eerste gelegenheidop 6 mei.

Onze vrijwilligers staan voor u klaar als uw leeftijd u gaat hinderen bij uw zelfstandige leven, als u er alleen niet uit komt of als een klus voor u alleen te zwaar is,

of als u graag een praatje wilt maken of een luisterend oor nodig heeft. Met name zijn we er voor u als u tussen de Rijksstraatweg en de A28 woont. Dit deel van Haren noemen we Maarwold naar de centraal gelegen buurt. We beperken ons voorlopig tot deze wijk omdat kleinschaligheid eerder leidt tot een vertrouwde basis. Die is nodig om elkaar te durven vragen en in huis toe te laten. Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit uw eigen wijk, zie hen als uw buren. En een ‘goede buur’ is beter dan een verre vriend. Wij willen ons ook zuiver beperken tot wat een buurman of buurvrouw voor u zou kunnen doen. Bij twijfel of het niet toch om een zorgvraag gaat zal Westerholm ons verpleegkundig advies geven. Westerholm levert bovendien de faciliteiten voor een gastvrije omgeving waarin we elkaar beter leren kennen. Samen aan de koffie, samen een maaltijd gebruiken, spelletjes doen, gymnastiek etc., etc. We zijn er voor ouderen die samenredzaamheid verkiezen boven alleen overal voor staan. U kunt ons bellen op 050 5342122 (kies optie 4). Stel uw vraag en we bellen u binnen 24 uur terug. U kunt dus ook gebruik maken van ons inloopuur. Uw familie, uw vrienden of uw mantelzorger, ze zijn allen even welkom als uzelf. Misschien kunnen we helpen, misschien wijzen we u de weg naar wat er al is voor u als oudere in Haren.”