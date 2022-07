Burgers hebben (wellicht) recht op energietoeslag

Nieuws:

Door: Redactie

Wie problemen heeft met het betalen van de energierekening, heeft misschien recht op energietoeslag.

Energietoeslag

Die is er voor veel inwoners van de gemeente Groningen met een maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om één maand in de periode 1 januari 2022 tot 1 juni 2022. Het is dus niet nodig dat men alle maanden in die periode een laag inkomen had.

De maandnorm staat op deze link https://gemeente.groningen.nl/energietoeslag voor energieprijzen

U kunt de toeslag tot 1 november van dit jaar aanvragen. De hoogte is € 800.

Kijk ook op: https://gemeente.groningen.nl/bijzondere bijstand-aanvragen