Buurtbewoners Waterhuizerweg willen geluiddempende overweg

Door: Redactie

Enkele bewoners van de Waterhuizerweg hebben gezien hoe ProRail in Glimmen een rubberen bestrating heeft gelegd op de spoorwegovergang aan de Hoge Hereweg aldaar. In een brief aan ProRail vragen ze ook zo’n maatregel op de overweg Waterhuizerweg. Die verkeert volgens hen in slechte staat.

In de brief aan ProRail wijzen zij erop dat de betonnen platen op de overweg zijn verzakt en veel geluidsoverlast veroorzaken. Henk Verbree zegt namens de buurtgenoten: “Ook de andere overgangen, zoals Onnerweg en Oude Mikkelhorst komen ook zeker in aanmerking voor een rubberen wegdek.”

Foto: Archief 112 Groningen / Haren de Krant