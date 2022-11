Capricio Klarinetten klinken in de Dorpskerk 27 november

Nieuws:

Door: Redactie

Bij Capriccio komen de nieuwe blaadjes al uit hun knoppen. Het orkest geeft komende zondag 27 november om 15.00 in de Dorpskerk in Haren een gratis concert. Samen met de dertig ervaren spelers spelen nieuwe musici een luchtig en afwisselend programma als opmaat naar de winter.

Capriccio bestaat uit klarinetten maar wel van verschillend formaat. Van groot naar klein, van laag tot hoog blazen ze een heel orkest bij elkaar. Het orkest staat sinds het begin van dit jaar o.l.v. dirigent Ailien de Beer die als docent klarinet en saxofoon verbonden is aan ’t Clockhuys in Haren en Kielzog in Hoogezand. Een dynamisch orkest met gepassioneerde klarinettisten die de gevallen herfstbladeren, als een grote bladblazer, laat verdwijnen!