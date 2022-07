CBS de Borg stopt met ‘openbare’ papierinzameling

Nieuws:

Door: Redactie

In een bericht laat CBS de Borg in Haren het volgende weten:

“Wij stoppen met onze papiercontainer, Vrijdag 15 juli a.s. is de laatste keer dat u uw papier in onze papiercontainer kwijt kunt. Reden voor het stoppen met de papiercontainer is dat wij het papier/karton in onze school niet lang meer kunnen bergen en daardoor gekozen hebben voor een andere oplossing. Via de Gemeente Groningen kunt u een papiercontainer voor bij u thuis aanvragen. Het is ook nog mogelijk om uw papier weg te brengen naar VV Gorecht (Scharlakenlaan 28, 9751 HD Haren), waar een papiercontainer staat.”