CDA: Stijgende gasprijzen mogen amateursport niet onbereikbaar maken

Nieuws:

Door: Redactie

Deze week heeft het CDA Groningen het stadsbestuur opgeroepen om in actie te komen tegen de druk die de stijgende gasprijzen hebben op de Groningse amateursport. Deze week verscheen in het Algemeen Dagblad een reportage op de financiële impact die sportclubs ervaren door de torenhoge gas- en energierekeningen. Veel sportclubs, ook in Groningen, vrezen er niet aan te ontkomen deze kostenpost te moeten doorschuiven naar hun leden, met hogere contributieprijzen als gevolg.

“Wij willen voorkomen dat de stijgende energierekeningen ervoor gaan zorgen dat sport onbetaalbaar wordt voor Groningers met een minder grote portemonnee. Wij vragen het college om nu in actie te komen en niet te wachten tot de rekening gepresenteerd wordt”, aldus het CDA in Groningen.

Het CDA Groningen ziet net als verschillende sportverenigingen kansen om de kostenposten van sportverenigingen te drukken met hulp van de gemeente. Hierbij wordt door verenigingen onder andere gedacht aan het collectief aankopen van zonnepanelen en het verduurzamen van sportaccommodaties op opbrengsten te verhogen en energiekosten terug te dringen.